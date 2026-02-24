Pesaba 160 kilos, su presión llegó a 26 y hoy es el “abuelo fisicoculturista”

Hace tres años, la vida de Almir Rogério da Silva parecía estar en cuenta regresiva.

Ex agricultor y camionero de Bambuí, en el estado brasileño de Minas Gerais, llegó a pesar 160 kilos. Padecía hipertensión, colesterol alto y niveles elevados de glucosa. Su salud estaba en riesgo.

Una noche, mientras trabajaba como guardia nocturno, sufrió un fuerte malestar. En el hospital le informaron que su presión arterial marcaba 26 por 16, un registro crítico. Ese momento fue el punto de quiebre.

“Comía sin control. Mi vida estaba en riesgo”, recuerda.

El inicio del cambio

Con acompañamiento profesional, decidió transformar sus hábitos. Dejó atrás los excesos —desayunos con ocho huevos, tocino y leche chocolatada— y adoptó una alimentación basada en comida real: verduras, arroz, carnes, frutas y porciones controladas.

“No fue comida cara ni complicada. Fue disciplina”, explicó.

Pero no solo cambió lo que comía. También cambió cómo vivía.

Disciplina extrema

Incorporó una rutina exigente: una hora diaria de entrenamiento de fuerza cinco veces por semana y 45 minutos de ejercicio aeróbico todos los días.

El resultado fue contundente: perdió 80 kilos y redujo su porcentaje de grasa corporal a niveles competitivos, entre 4 % y 9 %.

Su transformación no solo fue estética. Su presión arterial se estabilizó y su salud mejoró notablemente.

Del hospital al Arnold Classic

El impacto fue tan grande que su nutricionista lo animó a competir. En 2024 participó en el Arnold Classic, uno de los eventos más importantes del fisicoculturismo, donde obtuvo el tercer lugar en su categoría.

A los 55 años, fue bautizado como el “abuelo fisicoculturista”.

El desafío hormonal

Tras la drástica pérdida de peso, enfrentó un nuevo reto: niveles bajos de testosterona. Bajo supervisión médica, inició un tratamiento de reposición hormonal recomendado por especialistas, una decisión que, según explica, tomó únicamente tras alcanzar su peso objetivo y confirmar el diagnóstico clínico.

Fenómeno en redes

Su historia se volvió viral. Hoy supera el millón de seguidores en redes sociales, donde comparte rutinas, consejos y mensajes de motivación.

“Recibo muchos mensajes de apoyo. También propuestas curiosas”, cuenta entre risas, asegurando que toma con humor la fama inesperada.

Nunca es tarde

Más allá de los músculos y los escenarios, su mensaje es claro: la edad no es un límite.

El hombre que pasó la infancia trabajando en plantaciones, carbonerías y manejando camiones ahora inspira a miles de personas que luchan contra el sobrepeso y el sedentarismo.

Después de vencer a la obesidad y al escepticismo, tiene nuevos sueños: conocer el mar y viajar en avión por primera vez.

Porque, como demuestra su historia, nunca es tarde para empezar de nuevo.

