Por primera vez en Bolivia, un jaguar rescatado en 2024 de los incendios forestales en la Amazonía será liberado y devuelto a su hábitat después de dos años de rehabilitación, lo que marca "un hito" para la historia del país andino y su fauna, dijo este lunes a EFE la activista Tania Baltazar.
La Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY) la rescató de una hacienda donde la tenían retenida amarrada y en una jaula, mientras que su hermano huyó.
"El jaguar es una paraguas en el ecosistema y la liberación de Yaguara abre un hito en la historia de Bolivia", indicó Baltazar, responsable de su rehabilitación y del proceso para que Yaguara regrese a su hábitat.
La jaguar estaba "completamente deshidratada" y siempre "a la defensiva", por lo que se tuvo que trabajar primero en su salud.
En un principio acondicionaron un recinto pequeño de unos 2.000 metros cuadrados dentro del parque Ambue Ari para su desplazamiento y convivencia, pero después con "un buen asesoramiento y otros expertos" la pusieron en un recinto de 10.000 metros cuadrados, con mucha flora y fauna, y además con una laguna, en el cual se invirtió unos 70.000 dólares.
La activista señaló que en estos dos años Yaguara "creció bastante" y se pudo observar a través de cámaras 'trampa' que "ya entró a la laguna, nadó, agarró un tronco para sujetarse y ya cazó".
"Ha sido sedada dos veces y se estableció que está completamente sana, sin ninguna enfermedad", añadió Baltazar.
La activista destacó que si bien la rehabilitación de Yaguara "ha sido un reto" que deja aprendizajes para el cuidado de otros felinos, la liberación también "tiene que ser responsable".
"Será en los próximos meses, se tiene que hacer un monitoreo posliberación, se requiere un collar (de monitoreo) que se lo está haciendo para poder sacar datos después de liberarla", indicó Baltazar.
En abril del año pasado, por primera vez en Bolivia el Tribunal Agroambiental determinó que las instancias correspondientes tomen medidas de protección al jaguar y a su hábitat, después de décadas de caza ilegal, tráfico internacional y otras amenazas que representaron la muerte de al menos 95 ejemplares en los últimos años.
Es la primera vez que un tribunal boliviano acepta una denuncia colectiva que fue presentada por activistas, ONG, periodistas, políticos, ambientalistas y ciudadanos con el fin de proteger el jaguar.
El jaguar es el mayor felino de América y un regulador clave de los ecosistemas. Su desaparición afectaría el equilibrio de la biodiversidad en nuestros bosques, del agua y toda la salud del continente, según datos del colectivo 'Llanto del jaguar'.
