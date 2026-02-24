TEMAS DE HOY:
Jurados electorales recibirán Bs 60 y un día de asueto por su labor en las Elecciones Subnacionales 2026

El Órgano electoral detalló que el incentivo económico y el descanso laboral están previstos en el reglamento vigente para los comicios departamentales y municipales.

Red Uno de Bolivia

24/02/2026 6:15

Foto: Tribunal Supremo Electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las ciudadanas y ciudadanos designados como jurados de mesa para las Elecciones Subnacionales 2026, previstas para el 22 de marzo, recibirán un estipendio de Bs 60 y un día de asueto laboral por el cumplimiento de esta función.

La disposición está contemplada en el Reglamento para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2026, que establece el procedimiento para la compensación.

El pago será entregado por los notarios electorales, quienes elaborarán la planilla con las y los jurados presentes durante la jornada de votación.

Para hacer uso del descanso laboral, las personas designadas deberán presentar en su fuente de trabajo una copia del memorando de designación con el sello de la mesa de sufragio.

Si el nombramiento se realiza el mismo día de la elección, la acreditación será emitida por el notario electoral.

El TSE exhortó a la ciudadanía sorteada a cumplir con esta responsabilidad, al señalar que la presencia de cada jurado es clave para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso democrático.

