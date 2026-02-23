Tarija registra su primer feminicidio de 2026: hallan sin vida a joven desaparecida en Villamontes

El departamento de Tarija registra su primer caso de feminicidio en lo que va del año 2026. La víctima, identificada como Leonela N. M. M., de 19 años y que tenía un grado de discapacidad intelectual, había sido reportada como desaparecida el pasado 18 de febrero en el municipio de Villamontes.

Tras labores de búsqueda, personal de la división de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladó este domingo hasta la comunidad de Esmeralda, a cinco horas de Villamontes. Cerca del mediodía, los efectivos hallaron el cuerpo de la joven en estado de descomposición.

Hallazgo del cuerpo.

El director de la Felcc en Tarija, Rodrigo Flores, informó que la autopsia médico-legal realizada en la madrugada de este lunes determinó que la causa de muerte fue un trauma de bazo con estallido y trauma abdominal cerrado. Al confirmarse que se trata de una muerte violenta, el caso fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para su investigación como feminicidio.

"Debido a las características del hallazgo y los resultados de la autopsia, el caso ha sido derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Villamontes para que continúen las investigaciones bajo la tipificación de feminicidio", señaló Flores.

Cifras de feminicidios en Bolivia (1 de enero al 23 de febrero de 2026)

Con la confirmación de este caso, Tarija deja de figurar con "cero" víctimas en el reporte nacional. De consolidarse las investigaciones, este sería el feminicidio número 14 en Bolivia en lo que va del año.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado (del 1 de enero al 18 de febrero), la distribución de víctimas por departamento antes de este suceso era la siguiente:

La Paz: 6 víctimas

Oruro: 2 víctimas

Cochabamba: 2 víctimas

Santa Cruz: 2 víctimas

Beni: 1 víctima

Tarija: 1 víctima (Caso en investigación)

Potosí, Chuquisaca y Pando: 0 víctimas

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con el o los responsables de este trágico hecho que enluta al Chaco tarijeño.

Índice de feminicidios

