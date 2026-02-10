El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ricardo Terrazas, informó que el sospechoso del feminicidio ocurrido en Laja fue encontrado y aprehendido al promediar las 16:30 en Tupiza, que se dirigía a Villazón y posteriormente a la Argentina. El sospechoso se encontraba acompañado de una mujer.

Según las investigaciones preliminares, el principal sospechoso sería su concubino, con quien tenía una relación de 19 años; fue aprehendido en la localidad de Tupiza, donde se dirigía hacia la frontera con la Argentina.

“Él se encontraba escondido cuando el personal fue hacia el lugar para verificar. Esta persona se encontraba escondida juntamente con otra persona de sexo femenino, donde, una vez que fueron intervenidos, se les pidió el carnet de identidad y pudieron verificar que eran justamente la persona que era buscada por este feminicidio”, declaró a la Red Uno Terrazas.

La víctima, que tendría 34 años de edad, fue víctima de golpes y un apuñalamiento a la altura del cuello. Sus hijos encontraron el cuerpo debajo del catre de su domicilio en la localidad de Catavi en Laja.

El sospechoso será trasladado a dependencias de la Felcv para prestar sus declaraciones y su estado jurídico ante este caso que continúa en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play