Policial

Feminicidio en La Paz: Mujer fue encontrada debajo de un catre por sus hijos

El hecho ocurrió en la localidad de Catavi, dentro del municipio de Laja.

Juan Marcelo Gonzáles

10/02/2026 18:52

Foto: Coronel Ricado Terrazas. FELCV
La Paz

Escuchar esta nota

En esta jornada se reportó un caso de presunto feminicidio donde una mujer de 34 años perdió la vida a consecuencia de un apuñalamiento a la altura del cuello. El principal sospechoso sería su concubino de 40 años de edad, que se encontraría prófugo de la justicia.

El hecho ocurrió en la localidad de Catavi, dentro del municipio de Laja.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el coronel Ricardo Terrazas, informó que se realizó el levantamiento del cuerpo y que la denuncia la realizaron los hijos de la difunta.

“Que al interior de un domicilio existía un cuerpo de una persona de sexo femenino, el mismo que presentaba una serie de hematomas y una herida ocasionada por un objeto punzocortante”, declaró Terrazas.

Según la autopsia, un shock hipovolémico ocasionado por un objeto punzocortante a la altura del cuello ocasionó el deceso de la mujer. La fallecida tendría dos hijos, quienes ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo de su madre debajo de un catre.  

Este sería el tercer caso de feminicidio en La Paz y el octavo en lo que va del año en el país. Dos se habrían producido en Cochabamba y Santa Cruz y un caso en Oruro.

 

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

