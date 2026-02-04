El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este martes sobre el primer feminicidio del año en el departamento, hecho que eleva a cuatro la cifra de víctimas a nivel nacional en lo que va de la gestión.

Los hechos: Un ataque premeditado

La víctima, una mujer de 46 años, y el agresor, de 54, se encontraban en una fase crítica de su relación. Según los antecedentes, la pareja estaba por concluir un trámite de divorcio y, aunque convivían en la misma casa, dormían en habitaciones separadas.

Durante la madrugada, el esposo habría ingresado al dormitorio de la mujer aprovechando que ella descansaba. Sin darle oportunidad de defenderse, le infligió una herida profunda en el pecho, provocándole un shock hipovolémico que terminó con su vida de forma instantánea.

Hallazgo y cartas póstumas

El escenario fue descubierto cerca del mediodía por una de las hijas de la pareja. Al notar que sus padres no salían de sus cuartos, la joven ingresó y se encontró con el cuadro dantesco: su madre ensangrentada y su padre tirado en el piso con heridas en el tórax.

En el lugar, la policía halló cartas póstumas escritas por el agresor. En ellas, el hombre pedía disculpas a sus hijos y justificaba su acción asegurando que "la quería mucho" y negándose a aceptar la separación definitiva. Tras el crimen, el sujeto se hirió y fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde permanece en estado crítico bajo custodia policial.

Huérfanos y secuelas

El Ministerio Público expresó su profunda preocupación por el bienestar de los tres hijos que quedan en el desamparo: dos jóvenes de 22 y 24 años, y una menor de 14.

Asistencia inmediata: La Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) y el equipo psicológico de la Fiscalía ya trabajan con ellos para tratar las graves secuelas emocionales.

Situación familiar: Se está gestionando el contacto con la familia ampliada para garantizar que los hermanos no queden solos.

El fiscal Morales hizo un llamado a la reflexión, señalando que estos crímenes son el resultado de una violencia que escala desde discusiones verbales y empujones. "En el momento en que una mujer sea maltratada, debe denunciar inmediatamente. El Ministerio Público procederá a la aprehensión y detención preventiva", sentenció la autoridad.

"La violencia no se presenta de un día para otro"

