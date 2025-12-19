“Está identificado”: buscan al autor de la muerte de una mujer en un alojamiento de Santa Cruz

El Ministerio Público investiga un caso de feminicidio ocurrido al interior de un alojamiento ubicado en la zona del antiguo mercado La Ramada en Santa Cruz, donde una mujer fue hallada sin vida en una de las habitaciones.

La víctima fue identificada como Marina Marta Vera Bonifacio, de 53 años de edad, quien, según el informe del examen médico forense, murió por asfixia mecánica por sofocación, confirmándose así una muerte violenta.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Marcos Torrez, informó que el principal sospechoso del crimen ya fue plenamente identificado, por lo que se activaron unidades especializadas para dar con su paradero.

“Ya estamos trabajando en la búsqueda de esta persona y vamos a utilizar todos los mecanismos para lograr su aprehensión”, afirmó la autoridad policial.

De acuerdo con la fiscal de materia Rossemary Barrientos, la mujer habría ingresado días antes al alojamiento junto a su acompañante, presuntamente su pareja, quien sería el autor del crimen. Las investigaciones establecen que el cuerpo llevaba entre tres y cuatro días de fallecida, y que el sospechoso abandonó el lugar el día lunes, antes del hallazgo.

“Es una señora de 53 años de edad quien murió en manos de su acompañante. Durante la autopsia se determinó como causa de la muerte anóxica por sofocación”, explicó la fiscal.

Las autoridades confirmaron que se cuenta con el registro del ingreso de la víctima y su acompañante, además de la documentación personal de ambos, elementos clave que permitieron identificar al presunto feminicida.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla para la autopsia legal, mientras que el Ministerio Público convocó a los familiares de la víctima a apersonarse ante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida o la morgue judicial.

Las investigaciones continúan y las autoridades esperan que en las próximas horas se logre la aprehensión del autor.

Mira la programación en Red Uno Play