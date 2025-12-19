TEMAS DE HOY:
Infanticidio Violencia contra la Mujer ASALTO

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Está identificado”: buscan al autor de la muerte de una mujer en un alojamiento de Santa Cruz

De acuerdo con la fiscal asiganda al caso, la mujer habría ingresado días antes al alojamiento junto a su acompañante, presuntamente su pareja, quien sería el autor del crimen.

Charles M. Flores

19/12/2025 17:23

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio Público investiga un caso de feminicidio ocurrido al interior de un alojamiento ubicado en la zona del antiguo mercado La Ramada en Santa Cruz, donde una mujer fue hallada sin vida en una de las habitaciones.

La víctima fue identificada como Marina Marta Vera Bonifacio, de 53 años de edad, quien, según el informe del examen médico forense, murió por asfixia mecánica por sofocación, confirmándose así una muerte violenta.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Marcos Torrez, informó que el principal sospechoso del crimen ya fue plenamente identificado, por lo que se activaron unidades especializadas para dar con su paradero.

“Ya estamos trabajando en la búsqueda de esta persona y vamos a utilizar todos los mecanismos para lograr su aprehensión”, afirmó la autoridad policial.

De acuerdo con la fiscal de materia Rossemary Barrientos, la mujer habría ingresado días antes al alojamiento junto a su acompañante, presuntamente su pareja, quien sería el autor del crimen. Las investigaciones establecen que el cuerpo llevaba entre tres y cuatro días de fallecida, y que el sospechoso abandonó el lugar el día lunes, antes del hallazgo.

“Es una señora de 53 años de edad quien murió en manos de su acompañante. Durante la autopsia se determinó como causa de la muerte anóxica por sofocación”, explicó la fiscal.

Las autoridades confirmaron que se cuenta con el registro del ingreso de la víctima y su acompañante, además de la documentación personal de ambos, elementos clave que permitieron identificar al presunto feminicida.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla para la autopsia legal, mientras que el Ministerio Público convocó a los familiares de la víctima a apersonarse ante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida o la morgue judicial.

Las investigaciones continúan y las autoridades esperan que en las próximas horas se logre la aprehensión del autor.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD