Buscan a delincuentes que asaltaron dos estaciones de servicio en Cotoca

Tras encañonar a un mototaxista y saquear surtidores, los criminales son buscados intensamente.

Ximena Rodriguez

03/02/2026 21:18

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La Felcc de Cotoca ha desplegado una serie de operativos estratégicos tras reportarse un violento doble atraco en surtidores de la zona. Los delincuentes iniciaron su jornada criminal robando una motocicleta a un trabajador mediante el uso de armas de fuego.

Actualmente, los investigadores ya han identificado a los principales sospechosos y rastrean su paradero en diversas residenciales del municipio. Otros grupos de inteligencia analizan minuciosamente las cámaras de seguridad para determinar la ruta de fuga probable empleada por los asaltantes.

Mientras los propietarios de los negocios afectados cuantifican las pérdidas económicas, la Policía intensifica la presión en las zonas periféricas.

 

Más noticias
