Solo ocho policías por turno resguardan a casi 70 mil habitantes en Yapacaní

La preocupación por la seguridad se intensificó en Yapacaní luego del secuestro de una mujer, hecho que volvió a evidenciar la falta de personal y recursos policiales en el municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Yapacaní cuenta con entre ocho y diez policías por turno, apoyados por dos patrullas operativas, para resguardar la seguridad de una población que alcanza entre 70.000 y 80.000 habitantes.

Mario Flores, secretario de Seguridad Ciudadana, advirtió que esta situación es aprovechada por grupos delincuenciales, aunque aseguró que se continúan realizando operativos de control.

“Somos casi 70.000 a 80.000 habitantes y tenemos muy poco policía. Sin embargo, estamos trabajando, realizando batidas y vamos a seguir limpiando como siempre lo hacemos”, afirmó Flores.

La autoridad explicó que el comando provincial cuenta con alrededor de 40 efectivos por turno, los cuales se encuentran distribuidos en distintos municipios como Buenavista, San Carlos, San Juan, Santa Fe y Yapacaní, lo que reduce la presencia policial permanente en esta región.

“Aquí en Yapacaní cubrimos por turno con aproximadamente 10 policías. Tenemos tres patrulleros, pero actualmente solo dos están en funcionamiento y uno está en reparación”, detalló.

Flores indicó que esta problemática ya fue puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes y del alcalde municipal, solicitando mayor dotación policial y logística para fortalecer la seguridad y evitar nuevos hechos delictivos como el ocurrido recientemente.

