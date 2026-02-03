Policía aguarda declaración de la mujer secuestrada en Yapacaní

La mujer de 55 años que fue interceptada violentamente el pasado 1 de febrero en la circunvalación de Yapacaní, en Santa Cruz, ha sido rescatada en la comunidad Campo Víbora. Tras el operativo conjunto de la Felcc y la Felcn, el Ministerio Público aperturó una investigación formal por los delitos de secuestro y asociación delictuosa.

La Policía Boliviana centra ahora sus esfuerzos en la declaración informativa de la víctima para identificar las características y la nacionalidad de sus captores. Según las autoridades, este testimonio es vital para "determinar los móviles de este presunto hecho" y desarticular a la organización criminal implicada.

Mientras tanto, un contingente de agentes permanece movilizado en diversas zonas estratégicas del municipio para capturar a los cinco responsables que aún continúan prófugos. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público brinde un informe actualizado sobre los avances de los actos investigativos en la región.

