“Ya está con su familia”: así encontraron a la mujer secuestrada en Yapacaní

La mujer que había sido secuestrada el pasado domingo en el municipio de Yapacaní fue encontrada con vida y ya se encuentra junto a su familia, según confirmaron autoridades policiales y del Ministerio Público.

Imágenes difundidas muestran el momento en que la víctima fue hallada en la zona de Campo Víbora, visiblemente afectada y llorando, pero ya bajo resguardo policial y acompañada por sus familiares. Posteriormente fue trasladada hasta su domicilio. De acuerdo con el reporte oficial, su estado de salud es estable.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la investigación se inició por los presuntos delitos de secuestro y asociación delictuosa, entre otros. La autoridad confirmó además que la familia de la víctima realizó un pago para lograr su liberación.

“Es importante mencionar que sí ha habido un desprendimiento económico por parte de la familia para poder recuperar a esta persona”, señaló Mariaca. De manera preliminar, se habla de un monto cercano a 30 mil dólares, aunque la Fiscalía aclaró que esta cifra aún debe ser verificada dentro del proceso investigativo.

Según la información oficial, la supuesta entrega de la mujer se habría producido precisamente en la zona donde fue encontrada. No obstante, las autoridades evitaron brindar mayores detalles para resguardar la integridad de la víctima.

Mariaca también indicó que se priorizará la recuperación emocional y física de la mujer antes de que brinde su declaración formal. Ese testimonio será clave para identificar los lugares donde habría estado retenida y para establecer cómo se desarrollaron los hechos, incluido el monto exigido inicialmente por los captores.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del secuestro y dar con los responsables.

