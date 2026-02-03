Así se movían antes del asalto: revelan imágenes de presuntos atracadores de surtidores de Cotoca

Imágenes de cámaras de seguridad se han convertido en un elemento clave dentro de la investigación por los recientes atracos registrados en surtidores ubicados en la carretera a Cotoca. Los videos, que llegaron a la mesa de redacción de Notivisión, muestran a dos sujetos caminando por la vía pública minutos antes de que se cometieran los hechos delictivos.

En las grabaciones se observa a los dos individuos desplazándose por la acera en inmediaciones de la avenida Virgen de Cotoca. Ambos vestían gorra y llevaban mochilas; uno portaba una polera blanca y el otro una chompa oscura. Según el registro horario de las cámaras, las imágenes fueron captadas entre 15 y 20 minutos antes de que se produjera el asalto a un mototaxista, a quien le sustrajeron su motocicleta.

De acuerdo con los reportes preliminares, tras arrebatarle el vehículo al conductor, los antisociales habrían utilizado la moto para trasladarse hasta dos estaciones de servicio, donde perpetraron los atracos y sustrajeron dinero en efectivo.

Las imágenes permiten observar de cerca las características físicas y la vestimenta de los sospechosos, material que ya se encuentra en manos de la Policía, que trabaja en su identificación y búsqueda.

Las autoridades no descartan que los implicados estén vinculados a otros hechos similares en la zona, por lo que continúan las investigaciones y el análisis de las grabaciones de vigilancia. Asimismo, se espera que la difusión de estas imágenes contribuya a la pronta captura de los presuntos responsables.

Mira la programación en Red Uno Play