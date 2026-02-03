TEMAS DE HOY:
Recuperan motos robadas Atraco a surtidor Mujer secuestrada en Yapacaní

Uno decide

Velasco pide al Órgano Electoral respetar la preclusión y los derechos políticos

La agrupación Libre anuncia que defenderá a todos los candidatos afectados, sin importar su color político.

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/02/2026 14:29

Velasco aboga por candidatos observados. Foto Juan Pablo Velasco

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación política Libre, Juan Pablo Velasco, llegó hasta la ciudad de La Paz para denunciar presuntas vulneraciones de los derechos políticos en el actual proceso electoral.

Velasco anunció que la bancada de Libre asumirá la defensa no solo de los candidatos de su agrupación, sino de todos los postulantes que buscan participar en las elecciones.

“No solo vamos a defender a nuestros candidatos. Vamos a salir en defensa de todos los postulantes que están siendo afectados. Hoy es Cristian, mañana puede ser otro candidato”, advirtió.

Como ejemplo, citó el caso de Cristian Méndez, candidato a la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, quien según afirmó, cuenta con toda la documentación y certificación del Tribunal Departamental Electoral.

“El caso de Cristian Méndez tiene todos los derechos, documentos y certificación del Tribunal Departamental, y estamos aquí para hacer respetar sus derechos políticos”, señaló.

En ese marco, el candidato pidió a las autoridades electorales respetar el principio de preclusión, así como el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, en el marco del proceso electoral en curso.

