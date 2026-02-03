Velasco pide al Órgano Electoral respetar la preclusión y los derechos políticos

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación política Libre, Juan Pablo Velasco, llegó hasta la ciudad de La Paz para denunciar presuntas vulneraciones de los derechos políticos en el actual proceso electoral.

Velasco anunció que la bancada de Libre asumirá la defensa no solo de los candidatos de su agrupación, sino de todos los postulantes que buscan participar en las elecciones.

“No solo vamos a defender a nuestros candidatos. Vamos a salir en defensa de todos los postulantes que están siendo afectados. Hoy es Cristian, mañana puede ser otro candidato”, advirtió.

Como ejemplo, citó el caso de Cristian Méndez, candidato a la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, quien según afirmó, cuenta con toda la documentación y certificación del Tribunal Departamental Electoral.

“El caso de Cristian Méndez tiene todos los derechos, documentos y certificación del Tribunal Departamental, y estamos aquí para hacer respetar sus derechos políticos”, señaló.

En ese marco, el candidato pidió a las autoridades electorales respetar el principio de preclusión, así como el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, en el marco del proceso electoral en curso.

