Subnacionales 2026: Oros propone alcaldes elegidos por voto y pasaje estudiantil gratuito

Félix Oros, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, presentó su ambicioso plan "El poder de los 15" para erradicar el centralismo administrativo.

“Quiere decir el fin del centralismo de este sistema, serán alcaldías plenas e independientes, los diferentes distritos van a manejar sus propios recursos”, afirmó el aspirante.

El candidato cuestionó la inoperancia actual de las subalcaldías, calificándolas como simples oficinas de referencia que no resuelven las demandas ciudadanas. Ante esto, propone una nueva estructura municipal donde los subalcaldes sean elegidos directamente por la población para garantizar una gestión cercana.

La descentralización también alcanzaría a las unidades vecinales mediante la creación de una ley de barrios específica.

“Hay que hacer la ley de barrios, son alrededor de 1.500, la Alcaldía les va a dar la personería”, explicó Oros sobre su estrategia territorial.

En el ámbito social, el plan destaca la regularización de tierras y el apoyo directo a la formación académica de los jóvenes. El candidato se comprometió a tramitar el derecho propietario gratuito desde el municipio y a implementar el pasaje libre para estudiantes de todos los niveles.

Finalmente, Oros aseguró que estas medidas no son solo promesas, sino proyectos respaldados por organismos internacionales para asegurar su viabilidad técnica. “Tenemos el proyecto del JICA para llevarlo adelante”, concluyó, enfatizando que el transporte gratuito es una inversión necesaria para las nuevas generaciones.

