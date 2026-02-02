Instalan Comisión Agraria en Santa Cruz para frenar avasallamientos

Este lunes se instaló la Comisión Agraria Departamental (CAD) en Santa Cruz, con la participación del viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, el gobernador Luis Fernando Camacho, la directora del INRA, Mónica Justiniano, y representantes de productores y otras instituciones. La instancia tiene como objetivo abordar los avasallamientos, la protección de tierras y la preservación de recursos naturales.

El gobernador Camacho calificó de histórica la sesión y resaltó la importancia de la presencia de autoridades del Gobierno. Además, señaló que los pedidos presentados a la directora del INRA podrán ser trabajados y discutidos en la próxima reunión de la comisión.

Previo al inicio de la sesión, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aclaró que la institución no forma parte del CAD, pero participó como invitado en cumplimiento de la ley que regula la estructuración de la comisión.

“Tiene que acabarse el problema de los avasallamientos en Santa Cruz, que se ha intensificado desde la era del MAS, por grupos violentos que contaron con protección de autoridades de ese partido. Hoy el gran desafío lo tienen el INRA y el Viceministerio de Tierras, pero debemos poner fin a los avasallamientos”, señaló Cochamanidis.

Por su parte, la directora del INRA, Mónica Justiniano, propuso trabajar en la elaboración de un reglamento para la CAD, con el fin de establecer reglas claras sobre su funcionamiento y definir los actores que participarán en la comisión.

