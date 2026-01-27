TEMAS DE HOY:
Comunidad

Activan operativos para desalojar predios avasallados en Santa Cruz

Una comitiva interinstitucional inició este martes el levantamiento de información y la coordinación de acciones en el marco del Plan Integral Santa Cruz sin Avasallamientos; se estima que al menos 300 predios están ocupados ilegalmente.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/01/2026 10:12

Comitiva liderada por el gobernador Luis Fernando Camacho llegó hasta el municipio de San Pedro. Foto: Gobernación de Santa Cruz

Escuchar esta nota

En el marco del Plan Integral Santa Cruz sin Avasallamientos, una delegación de la Gobernación cruceña, junto a la Brigada Parlamentaria, asambleístas departamentales y la Policía, inició este martes un trabajo de levantamiento de información y coordinación de operativos de desalojo de predios avasallados en el departamento.

Pasada las 09:30, la comitiva llegó hasta el municipio de San Pedro, para dar inicio a los operativos.

Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en Santa Cruz se reportan al menos 300 predios avasallados, una situación que afecta directamente a zonas productivas estratégicas de la región.

El asesor de la Gobernación, Efraín Suárez, informó  que el gobernador de Santa Cruz acompañará los operativos junto a la Policía, con intervenciones previstas en distintas zonas del departamento, entre ellas el Norte Integrado y la Chiquitania, regiones consideradas de alto potencial productivo.

Por su parte, el asambleísta departamental Zvonko Matkovic, quien acompaña a la comitiva, evitó brindar mayores detalles sobre los predios que serán visitados y el cronograma de las actividades programadas para esta jornada.

Estas acciones se desarrollan seis días después de la reunión entre autoridades departamentales, judiciales y representantes del sector productivo, en la que se aprobó el Plan Integral Santa Cruz sin Avasallamientos, que establece el desalojo inmediato de todos los predios ocupados de forma ilegal.

Asimismo, la Gobernación de Santa Cruz convocó a una reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) para el viernes 30 de enero, a las 10:00, en instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA), donde además del tema de los avasallamientos se analizarán informes sobre titulación de tierras y el uso adecuado de suelos productivos.

