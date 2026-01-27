“Lo mejor es que vayan saliendo”: anuncian desalojo de predios avasallados en Santa Cruz

Luego de una reunión de coordinación entre la Gobernación de Santa Cruz y la Policía Boliviana, este martes se advirtió el inicio de los operativos de desalojo de predios que fueron avasallados de manera ilegal en el departamento.

Según las autoridades, el trabajo se viene planificando desde hace semanas y se ejecutará a la cabeza del gobernador Luis Fernando Camacho, en coordinación con distintos niveles del Estado.

El asambleísta departamental Zvonko Matkovic explicó que, por razones de seguridad, algunos detalles del operativo se mantuvieron en reserva.

“Como había anunciado el gobernador, es un trabajo que se viene preparando con los niveles de gobierno. Nos pidieron mantener cierto secreto, pero vamos a realizar el levantamiento de los predios”, manifestó.

Matkovic señaló que se espera que, ante las advertencias previas, las personas que ocupan ilegalmente estos terrenos se retiren de manera pacífica.

“Lo mejor es que sea por las buenas, que entiendan que la época del abuso ya pasó. Que vayan saliendo, porque el MAS ya no está para protegerlos y hay un compromiso de que las tierras se van a dejar trabajar”, afirmó.

De acuerdo con el reporte oficial, existen alrededor de 60 predios que ya cuentan con documentación legal y que serán incluidos en el plan de desalojo, el cual se ejecutará en coordinación directa con la Policía Boliviana.

“Lo lógico sería que con el solo anuncio de que el Ejército y la Policía van a empezar a tomar medidas, se salgan solos. No habrá contemplación de la justicia”, sostuvo el asambleísta.

La autoridad denunció que detrás de los avasallamientos existen mafias dedicadas al tráfico de tierras y la extorsión, que además habrían provocado daños ambientales y afectado áreas protegidas.

