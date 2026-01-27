En 24 horas iniciarían operativos contra avasallamientos en Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz se reunió este lunes con la Policía Boliviana para coordinar el inicio de los operativos de desalojo de predios que fueron avasallados de manera ilegal en el departamento.

El asesor de la Gobernación, Efraín Suárez, informó que el plan se ejecutará de forma responsable y en estricto cumplimiento de la ley, priorizando aquellos predios que cuentan con documentación legal y derecho propietario plenamente acreditado.

“Estamos haciéndolo de esta manera porque hay que ser responsables con la ejecución del plan. Hay que ingresar a los predios a desalojar a los avasalladores en terrenos que están legalmente con su propietario”, señaló Suárez.

Previo a la reunión de la Comisión Agraria, la Gobernación busca poner en marcha el plan de desalojo en coordinación directa con la Policía Boliviana. Según el reporte oficial, existen alrededor de 60 predios que ya cuentan con la documentación legal correspondiente.

“Para definir la situación, en las próximas 24 horas se iniciarán los operativos de desalojo de estos predios que han sido ilegalmente avasallados”, afirmó el asesor.

Suárez agregó que el gobernador de Santa Cruz acompañará personalmente los operativos en los lugares intervenidos, siempre que se cuente con los recursos y las herramientas necesarias para el desplazamiento de los equipos.

“Si tenemos los recursos, nos gustaría —y al gobernador particularmente— que esto se inicie de inmediato, es decir, desde mañana martes”, concluyó.

