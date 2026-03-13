¿Con quién debatirá tu candidato? Así quedaron los bloques del debate por la Alcaldía de Santa Cruz

Los candidatos tendrán 2 minutos y 30 segundos para explicar sus propuestas en base a los ejes temáticos establecidos por el TED Santa Cruz.
13/03/2026 16:08
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Con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo en Bolivia, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) definió el orden de participación y la distribución de los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra que participarán en el debate programado para el domingo 15 de marzo a las 21:00.
Los postulantes fueron sorteados en dos bloques de seis candidatos cada uno, quienes expondrán sus propuestas y podrán realizar preguntas, réplicas y dúplicas en torno a los ejes temáticos definidos por la organización del evento.
Bloque 1
En el primer bloque participarán los candidatos de las siguientes organizaciones políticas:
NGP: Paola Cronembold
FE: Soo Hyun Chung
Patria Unidos: Alfredo Solares
Santa Cruz Para Todos: Angélica Sosa
Movimiento Tercer Sistema (MTS): Félix Oros
VOS: Manuel Saavedra
Bloque 2
En el segundo bloque estarán los postulantes de:
A-UPP: Orlando Peña
Todos: Carlos Subirana
Unión Democracia y Unidad: Rosario Schamisseddine
Primero Santa Cruz: Gary Añez
Partido Demócrata Cristiano (PDC): Rafael Quinteros
Frente de Unidad Nacional: Federico Morón
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