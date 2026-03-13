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¿Con quién debatirá tu candidato? Así quedaron los bloques del debate por la Alcaldía de Santa Cruz

Los candidatos tendrán 2 minutos y 30 segundos para explicar sus propuestas en base a los ejes temáticos establecidos por el TED Santa Cruz. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/03/2026 16:08

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Con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo en Bolivia, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) definió el orden de participación y la distribución de los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra que participarán en el debate programado para el domingo 15 de marzo a las 21:00.

Los postulantes fueron sorteados en dos bloques de seis candidatos cada uno, quienes expondrán sus propuestas y podrán realizar preguntas, réplicas y dúplicas en torno a los ejes temáticos definidos por la organización del evento.

Bloque 1

En el primer bloque participarán los candidatos de las siguientes organizaciones políticas:

NGP: Paola Cronembold

FE: Soo Hyun Chung

Patria Unidos: Alfredo Solares 

Santa Cruz Para Todos: Angélica Sosa 

Movimiento Tercer Sistema (MTS): Félix Oros

VOS: Manuel Saavedra

Bloque 2

En el segundo bloque estarán los postulantes de:

A-UPP: Orlando Peña

Todos: Carlos Subirana

Unión Democracia y Unidad: Rosario Schamisseddine

Primero Santa Cruz: Gary Añez

Partido Demócrata Cristiano (PDC): Rafael Quinteros

Frente de Unidad Nacional: Federico Morón 

 

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