TED define orden de intervención para el debate de candidatos a la Alcaldía cruceña

Con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo en Bolivia, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) realizó la mañana de este viernes el sorteo de ubicación y orden de intervención de los candidatos a la Alcaldía para el debate programado para el domingo 15 de marzo, a partir de las 21:00.

La dinámica será similar a la aplicada por el TED en el debate de candidatos a la Gobernación. Los postulantes fueron distribuidos mediante sorteo en dos bloques, cada uno conformado por seis participantes.

En el bloque 1, iniciará el candidato de NGP, seguido por el postulante de FE. El tercer turno será para el representante de Patria Unidos, mientras que el cuarto lugar corresponde a Santa Cruz Para Todos. En el quinto turno intervendrá el Movimiento Tercer Sistema y cerrará el bloque el candidato de VOS.

En el bloque 2, el primero en intervenir será el candidato de A-UPP, seguido por el representante de Todos. El tercer turno corresponde a Unión Democracia y Unidad, mientras que Primero Santa Cruz participará en la cuarta posición. Luego intervendrá el candidato del PDC y cerrará el bloque el postulante del Frente de Unidad Nacional.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, explicó que el debate estará estructurado en tres ejes temáticos: desarrollo humano, desarrollo económico y gestión de riesgos y seguridad.

“Cada candidato tendrá 2 minutos y 30 segundos para explicar su propuesta en base a los ejes temáticos y también podrá realizar preguntas, réplicas y dúplicas sobre las exposiciones de los otros postulantes”, detalló Monasterio.

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