Velasco prioriza salud y economía y anuncia reingeniería en la Gobernación cruceña

En el marco de la entrega de credenciales por parte del Tribunal Electoral Departamental (TED), el gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, adelantó las principales líneas de trabajo que asumirá en su gestión y las acciones que ya viene impulsando antes de su posesión oficial.

Velasco informó que, mientras la vicegobernadora electa, Paola Aguirre, encabeza la comisión de transición con la administración saliente, él sostiene reuniones con autoridades municipales. Precisó que ya se reunió con representantes de 22 municipios y prevé completar encuentros con los 56 alcaldes electos hasta el fin de semana.

Entre las prioridades de su gestión, el gobernador electo identificó a la salud y la economía como los temas más urgentes. En esa línea, adelantó que trabaja en una reingeniería financiera y organizacional al interior de la Gobernación.

Respecto al paro de 120 horas que cumplen los médicos en la capital cruceña, Velasco señaló que ya tomó contacto con el sector y anunció que retomará las reuniones una vez asuma formalmente el cargo, con el objetivo de encarar soluciones al conflicto.

Finalmente, la autoridad electa cuestionó el proceso de transición, al señalar que la comisión no está recibiendo toda la documentación solicitada a la gestión saliente, lo que podría dificultar la evaluación del estado institucional de la Gobernación.

Mira la programación en Red Uno Play