Loza es acreditado oficialmente como gobernador de Cochabamba

El gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, recibió este martes su credencial oficial por parte del Tribunal Electoral Departamental (TED), en un acto que lo acredita como la máxima autoridad del departamento para el periodo 2026–2031.

Durante el acto, Loza expresó su compromiso de asumir la gestión con transparencia y trabajo por el departamento.

“Hoy vamos a recibir al gobernador del departamento de Cochabamba con ese espíritu y compromiso de servir y trabajar de manera transparente y responsable. La expectativa es grande: trabajar, servir y ser su trabajador del departamento”, afirmó.

La autoridad electa anunció además que el próximo 3 de mayo se realizará la posesión ancestral y el 4 de mayo la investidura oficial.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) informó que en Cochabamba un total de 730 autoridades electas, entre titulares y suplentes, recibirán sus credenciales, incluyendo gobernador, alcaldes, concejales y asambleístas. El acto forma parte del proceso nacional de acreditación de aproximadamente 5.400 autoridades en todo el país.

Con la entrega de credenciales, se formaliza el inicio de la nueva gestión departamental, tras los resultados de las elecciones subnacionales en las que Loza resultó ganador en primera vuelta.



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