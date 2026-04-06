Con el inicio de las actividades previas de Agropecruz 2026, la feria agropecuaria más importante de Santa Cruz de la Sierra, arrancó oficialmente con el pesaje de los primeros ejemplares bovinos que participarán en la muestra.

Desde tempranas horas de la mañana, en el predio de Fexpocruz, productores comenzaron a ingresar sus animales para cumplir con esta etapa fundamental dentro del cronograma del evento, que se desarrollará del 8 al 12 de abril.

El gerente agropecuario de Fexpocruz, Roberto Justiniano, informó que la jornada arrancó a las seis y media de la mañana, iniciando con el pesaje de la raza Sindhi, seguida por la raza Brahman.

“Ya iniciamos con la jornada de pesaje de acuerdo a la programación. Empezamos con la raza Sindhi y continuaremos con Brahman durante la mañana”, explicó.

Justiniano también destacó que, en el caso de la raza Brahman, se realizará una evaluación mediante ultrasonografía para determinar la calidad de la carne a través del marmoleo.

Asimismo, anunció que en los siguientes días continuará el pesaje de otras razas como Nelore y Nelore Mocho, para luego dar paso a los juzgamientos desde las ocho de la mañana.

En esta versión de Agropecruz participan alrededor de 75 cabañas con más de 750 animales cebuinos, además de ovinos, razas lecheras y búfalos, superando los 800 ejemplares en total.

El gerente resaltó además el creciente interés por los búfalos, debido a su alta capacidad de adaptación, así como la incorporación de nuevas razas caprinas lecheras que serán presentadas por primera vez en la feria.

Finalmente, Justiniano subrayó el avance del país en materia de producción ganadera.

“El mejoramiento genético ha tenido un crecimiento muy importante. Hoy estamos a nivel de países vecinos e incluso participamos en competencias internacionales con muy buenos resultados”, afirmó.

Agropecruz no solo exhibe el volumen y peso de los animales, sino también su calidad genética, un factor clave para fortalecer la producción y posicionar a Bolivia en mercados internacionales como Brasil, Paraguay y Uruguay.

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