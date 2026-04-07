Juan Subirana analiza el giro económico y las posibles consecuencias del DS 5600

El escenario financiero boliviano atraviesa un momento de reajuste bajo la mirada atenta de especialistas y organismos estatales. El economista Juan Subirana afirmó que “esto es un acercamiento paulatino un poco tibio aún hacia una devaluación de la moneda”, señalando un cambio de rumbo esperado por el sector.

Según el analista, esta transición busca establecer una nueva banda oficial de tipo de cambio que permita al país dinamizar su flujo de divisas. Subirana calificó la medida como saludable y necesaria para salir del ‘estado tranca’ que, en sus palabras, tanto daño le hace a la economía nacional.

En sintonía con este ordenamiento, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo Nº 5600 para blindar la transparencia en la gestión pública. Esta normativa elimina de forma inmediata los mecanismos de excepción que permitían realizar contrataciones directas sin los controles habituales del Estado.

La finalidad principal del DS 5600 es transparentar todos los procesos de adquisición de bienes y servicios en el aparato estatal. Para lograrlo, se han derogado las autorizaciones especiales que regían sobre las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas y diversas entidades dependientes del Ejecutivo.

Además del control administrativo, la norma ordena a los Ministerios realizar un relevamiento de información sobre los procesos de contratación de gestiones pasadas. El objetivo de esta auditoría masiva es detectar posibles hechos de corrupción y aplicar el rigor de la ley en caso de irregularidades.

Los Ministerios de la Presidencia y Economía tienen un plazo de treinta días para reglamentar este proceso de fiscalización de recursos públicos. El Ejecutivo enfatizó que estas medidas de control no representarán ningún gasto adicional para las arcas del Tesoro General de la Nación.

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