Familiares exigen cumplimiento de acuerdos tras accidente aéreo en El Alto

Familiares de las víctimas de la tragedia aérea ocurrida en El Alto a finales de febrero sostuvieron una reunión con autoridades del Gobierno en el Ministerio de Defensa, donde exigieron avances en la atención médica y el resarcimiento por los daños sufridos.

Durante el encuentro, representantes de derechos humanos señalaron que la atención a los afectados avanza de manera lenta, generando preocupación entre los familiares.

Reclamos por atención médica

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, informó que uno de los principales reclamos está relacionado con la atención en hospitales.

“Se ha pedido que exista atención preferencial para las personas que están siendo atendidas en diferentes centros de salud”, indicó.

Asimismo, se anunció que se asignará personal médico para priorizar la atención de los heridos, aunque los familiares demandan que estos compromisos se cumplan de manera efectiva.

Testimonios de familiares

Los familiares expresaron la difícil situación que atraviesan los heridos, muchos de los cuales continúan con secuelas graves.

Una de las afectadas señaló que su hermana permanece en cama y no puede movilizarse, por lo que pide atención domiciliaria.

En otro caso, una madre denunció que su hija permanece en estado delicado y requiere atención especializada.

Resarcimiento y vehículos

En la reunión también se abordó la situación de los vehículos afectados, que se encontraban retenidos en garajes.

Se determinó que aquellos que puedan ser reparados serán cubiertos por el seguro, mientras que los que quedaron inservibles también recibirán una compensación.

Seguimiento semanal

Las autoridades acordaron realizar reuniones periódicas cada lunes para dar seguimiento a la atención de las víctimas y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Exigen cumplimiento

Los familiares insistieron en que el Gobierno debe cumplir con los compromisos asumidos, especialmente en la atención médica de los heridos y la indemnización a quienes perdieron a sus seres queridos.

El caso continúa en seguimiento, mientras las víctimas esperan respuestas concretas tras más de un mes de la tragedia.

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