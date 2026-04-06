Compras por internet: Esto es lo que puedes pagar con tu tarjeta de crédito y débito

Tras meses de limitaciones, el Banco Central establece un nuevo tipo de cambio referencial para procesar transacciones en tiendas digitales.
06/04/2026 19:53
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El Gobierno nacional ha oficializado la reactivación de las operaciones con tarjetas de crédito y débito para consumos fuera del territorio nacional. Esta disposición marca el fin de un periodo de limitaciones que dificultaba el acceso de los usuarios a diversos bienes y servicios globales.
Nuevos costos y tipo de cambio
Las operaciones realizadas en portales extranjeros se procesarán bajo el tipo de cambio referencial actualizado por el Banco Central. Actualmente, este valor se ha fijado en Bs 8,96 para la compra y Bs 9,15 para la venta de divisas en estas transacciones.
Diferencias por tipo de tarjeta
El alcance de esta normativa varía significativamente dependiendo del instrumento financiero que posea el usuario final. El sistema de límites se ha configurado de la siguiente manera:
Servicios y plataformas habilitadas
Con la entrada en vigencia de esta medida, se reabre la posibilidad de costear servicios esenciales que se encontraban pausados. Los usuarios podrán efectuar pagos en una amplia gama de sectores digitales y presenciales:
Esta nueva disposición busca facilitar la integración financiera de los ciudadanos con el mercado global de servicios. La medida pretende normalizar el flujo de pagos en áreas críticas como el entretenimiento, el estudio y el desempeño laboral remoto.
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