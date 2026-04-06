Compras por internet: Esto es lo que puedes pagar con tu tarjeta de crédito y débito

El Gobierno nacional ha oficializado la reactivación de las operaciones con tarjetas de crédito y débito para consumos fuera del territorio nacional. Esta disposición marca el fin de un periodo de limitaciones que dificultaba el acceso de los usuarios a diversos bienes y servicios globales.

Nuevos costos y tipo de cambio

Las operaciones realizadas en portales extranjeros se procesarán bajo el tipo de cambio referencial actualizado por el Banco Central. Actualmente, este valor se ha fijado en Bs 8,96 para la compra y Bs 9,15 para la venta de divisas en estas transacciones.

Diferencias por tipo de tarjeta

El alcance de esta normativa varía significativamente dependiendo del instrumento financiero que posea el usuario final. El sistema de límites se ha configurado de la siguiente manera:

Tarjetas de Crédito: El uso será totalmente libre y sin restricciones de monto, sujeto únicamente a la capacidad de pago del titular.

El uso será totalmente libre y sin restricciones de monto, sujeto únicamente a la capacidad de pago del titular. Tarjetas de Débito: Se ha establecido un límite inicial de $us 500 para las operaciones de carácter internacional.

Se ha establecido un límite inicial de para las operaciones de carácter internacional. Flexibilidad bancaria: Cada entidad financiera podrá ampliar los montos del débito según su propia disponibilidad de divisas y políticas internas.

Servicios y plataformas habilitadas

Con la entrada en vigencia de esta medida, se reabre la posibilidad de costear servicios esenciales que se encontraban pausados. Los usuarios podrán efectuar pagos en una amplia gama de sectores digitales y presenciales:

Comercio Electrónico: Compras en tiendas digitales internacionales, aplicaciones móviles y suscripciones en línea.

Compras en tiendas digitales internacionales, aplicaciones móviles y suscripciones en línea. Herramientas Profesionales: Acceso a plataformas educativas, almacenamiento en la nube, herramientas de trabajo remoto y servicios de streaming.

Acceso a plataformas educativas, almacenamiento en la nube, herramientas de trabajo remoto y servicios de streaming. Salud y Educación: Pagos directos para tratamientos médicos en el exterior y cuotas académicas que habían sido afectadas anteriormente.

Pagos directos para tratamientos médicos en el exterior y cuotas académicas que habían sido afectadas anteriormente. Turismo: Uso de plásticos en hoteles, restaurantes y comercios internacionales para quienes se encuentren viajando fuera del país.

Esta nueva disposición busca facilitar la integración financiera de los ciudadanos con el mercado global de servicios. La medida pretende normalizar el flujo de pagos en áreas críticas como el entretenimiento, el estudio y el desempeño laboral remoto.

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