"Todos tienen antecedentes en su país de origen": Fiscal revela el perfil criminal de los extranjeros detenidos en Paurito

La Fiscalía Departamental confirmó que, tras el operativo de inteligencia realizado hoy en el barrio Reja Blanca, de Santa Cruz, se determinó que "todos tienen antecedentes en su país de origen". Según la autoridad, los sospechosos alquilaban un inmueble donde indicaron que celebraban un cumpleaños para consumir bebidas alcohólicas.

Al momento de la intervención, los ocupantes intentaron repeler a los uniformados abriendo fuego de manera inmediata tras la identificación de los agentes.

"Una vez que la Policía llega y se identifica, estas personas proceden a dispararles a los funcionarios policiales", aseveró el fiscal asignado al caso.

En el lugar se procedió al secuestro de tres armas de fuego, cuatro cargadores y un vehículo motorizado que servía para el traslado de la organización. La investigación ahora se centra en delitos de porte y tenencia de armas, organización criminal y tentativa de homicidio contra los efectivos intervinientes.

Este reporte oficial complementa las imágenes difundidas donde se observa a los ciudadanos colombianos reducidos y enmanillados sobre el césped de una cancha en Paurito. Los sospechosos fueron cercados por los agentes de inteligencia luego de una tensa persecución que incluyó el salto de bardas para intentar escapar.

El saldo final de la intervención en la zona del Plan 3000 arrojó doce personas aprehendidas, de las cuales once son extranjeras y una es de nacionalidad boliviana. El ciudadano local es investigado por ser presuntamente quien brindaba algún tipo de servicio a los miembros de este grupo armado.

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