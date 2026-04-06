Informe forense revela que víctimas en El Torno fueron maniatadas y ejecutadas antes del incendio

La investigación sobre el hallazgo de tres cuerpos en el municipio de El Torno, Santa Cruz, ha dado un giro estremecedor tras confirmarse que las víctimas fueron maniatadas y ejecutadas antes de ser consumidas por el fuego. El certificado médico forense determinó que se trató de una muerte violenta.

Durante toda la jornada, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se movilizaron intensamente para recolectar evidencias y capturar a quienes estarían vinculados con este hecho de sangre. Actualmente, dos personas se encuentran aprehendidas y han sido trasladadas a dependencias policiales por motivos de seguridad, a la espera de ser puestas ante un juez cautelar.

La propietaria del inmueble donde ocurrió la tragedia también prestó su declaración informativa, intentando deslindar cualquier responsabilidad sobre el perfil de los inquilinos que habitaban el lugar.

“No sé nada, su tía tomó la casa para él, para una persona; me llamaron para avisarme que mi casa se estaba incendiando, estaban desde hace ocho meses a un año”, manifestó la mujer al explicar el régimen de alquiler de la vivienda.

Por otro lado, el entorno familiar de uno de los aprehendidos defiende su inocencia, alegando que su vínculo con los fallecidos era estrictamente por motivos de su labor diaria en el transporte público.

“Mi hijo trabaja de taxista, él los llevaba y traía de aquí a la ciudad a los señores que han fallecido; cuando le llamaban los recogía, eran sus clientes seguros, mi hijo no tuvo nada que ver”, aseguró la madre del conductor.

Se espera que en las próximas horas el Fiscal asignado brinde un informe pormenorizado sobre los avances de las pericias y los posibles móviles de esta ejecución múltiple.

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