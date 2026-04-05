Violento asalto en Villa Fátima: grupo armado golpea a una familia y roba objetos de valor

La zona de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, fue escenario de un violento hecho delictivo la tarde de este domingo, cuando un grupo armado ingresó por la fuerza a un domicilio particular para cometer un atraco.

De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de las 14:00 horas, ocho individuos —de nacionalidad boliviana y extranjera— irrumpieron en la vivienda, reduciendo a sus ocupantes mediante el uso de armas de fuego y violencia física.

Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron teléfonos celulares y dinero en efectivo, cuyo monto aún no ha sido cuantificado por las autoridades. En el hecho, al menos tres personas resultaron heridas tras ser agredidas en la cabeza con las armas utilizadas por los atacantes.

Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Henry Pinto, no se registraron disparos, aunque los agresores utilizaron sus armas para intimidar y someter a las víctimas, una pareja de adultos mayores y su hijo, quienes se encontraban dentro del inmueble.

Tras el hecho, la Policía activó equipos de investigación e inteligencia criminal para dar con los responsables. Asimismo, se inició la revisión de cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de identificar a los implicados y reconstruir la ruta de escape.

Las autoridades esperan que en las próximas horas se obtengan avances en la identificación de los autores de este hecho, mientras continúan las labores de investigación en el lugar del incidente.

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