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Policial

Dos sospechosos declaran ante la Fiscalía tras el hallazgo de tres cuerpos calcinados

Bajo el cargo de homicidio, la Fiscalía busca determinar la responsabilidad de los detenidos en el incendio que acabó con la vida de tres ciudadanos.

Ximena Rodriguez

05/04/2026 17:19

Imagen referencial. Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Debido a la investigación por el deceso de tres personas halladas calcinadas en el municipio de El Torno, se han derivado a los sospechosos a la FELCC de La Guardia, en Santa Cruz. Un conductor de taxi y una mujer se encuentran actualmente prestando su declaración informativa ante los fiscales asignados al caso en el Barrio Bolivia.

Las autoridades buscan esclarecer el grado de relación entre el chofer y una de las víctimas, quien habría utilizado sus servicios de transporte antes del fatal desenlace en la vivienda. El Ministerio Público deberá determinar en las próximas horas la situación jurídica de ambos ciudadanos, basándose en los indicios recolectados bajo la tipificación de homicidio.

 

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