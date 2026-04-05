Debido a la investigación por el deceso de tres personas halladas calcinadas en el municipio de El Torno, se han derivado a los sospechosos a la FELCC de La Guardia, en Santa Cruz. Un conductor de taxi y una mujer se encuentran actualmente prestando su declaración informativa ante los fiscales asignados al caso en el Barrio Bolivia.

Las autoridades buscan esclarecer el grado de relación entre el chofer y una de las víctimas, quien habría utilizado sus servicios de transporte antes del fatal desenlace en la vivienda. El Ministerio Público deberá determinar en las próximas horas la situación jurídica de ambos ciudadanos, basándose en los indicios recolectados bajo la tipificación de homicidio.

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