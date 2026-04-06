Estas son las imágenes de los extranjeros aprehendidos tras ser reducidos por la Policía en un tiroteo en Paurito

Un video exclusivo de Red Uno muestra los momentos en que los ciudadanos extranjeros, presumiblemente colombianos permanecen esposados sobre el césped de una cancha tras ser aprehendidos por la Policía. En las imágenes se observa a los sospechosos sentados con los brazos detrás de la espalda en la zona de Paurito, lugar donde recibieron violentamente a los uniformados.

El violento suceso ocurrió en el barrio Reja Blanca, en las inmediaciones del exvertedero Normandía, durante una intervención de inteligencia en un domicilio particular. Los efectivos policiales fueron recibidos con disparos de armas de fuego al intentar ingresar al inmueble, lo que desató una situación de alta peligrosidad.

El operativo en la zona del Plan 3000 culminó con la aprehensión de trece personas que intentaron resistir el arresto mediante el uso de la fuerza. Entre los detenidos se encuentran once ciudadanos de nacionalidad colombiana y dos bolivianos, incluyendo a una mujer que formaba parte del grupo.

Testigos presenciales relataron con asombro cómo algunos de los ocupantes intentaron evadir la justicia saltando las bardas de la propiedad para escapar. No obstante, el cerco perimetral de las fuerzas del orden permitió neutralizar la fuga y controlar la zona en pocos minutos de intensa persecución.

Actualmente, los trece implicados permanecen bajo estricta custodia policial mientras las autoridades competentes avanzan en las investigaciones preliminares de rigor. Se espera el informe oficial en las próximas horas.

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