“Los amarraron y les pegaron”: vecina revela detalles del violento atraco en Villa Fátima

Una vecina del sector relató los momentos de angustia que vivió una familia en Villa Fátima, La Paz, cuando ocho sujetos encapuchados irrumpieron en su hogar mientras almorzaban.

“Les han tocado la puerta y han ingresado; los agredieron, los amenazaron, los amarraron, los golpearon y les pedían dinero”, declaró la testigo, quien además sentenció que la zona se ha vuelto "muy peligrosa".

Tras el violento encuentro, las tres víctimas, una pareja de adultos mayores y su hijo, fueron trasladadas a centros médicos debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Los delincuentes concentraron sus ataques en la zona de la cabeza de los afectados, utilizando la fuerza física.

El coronel Henry Pinto, director de la FELCC, informó que los delincuentes portaban armas de fuego y huyeron en dos vehículos con celulares y dinero tras el asalto.

"La Policía está trabajando con todos sus equipos multidisciplinarios e inteligencia criminal para poder identificarlos y proceder con su captura", aseguró la autoridad sobre el operativo en curso.

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