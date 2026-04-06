Ramiro Vaca enciende Marruecos con un golazo de media distancia

Ramiro Vaca anotó un verdadero golazo en la liga de Marruecos, en el empate 1-1 de su equipo Wydad contra Difaa El Jadidi la jornada de este lunes.

A los 33 minutos del primer tiempo, Ramiro Vaca se acomodó en la media luna del área y sacó un potente remate rasante, pegado al palo derecho del guardameta, para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor del Wydad en la liga de Marruecos.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Difaa El Jadidi logró igualar el encuentro, que finalmente terminó 1-1.

El boliviano continúa consolidándose como una pieza clave en el conjunto marroquí.

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