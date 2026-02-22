TEMAS DE HOY:
Deportes

No fue lesión: Ramiro Vaca respondió con goles tras su accidentada celebración

El boliviano encendió las alarmas tras su celebración, pero terminó como figura en la goleada de su equipo. 

Martin Suarez Vargas

22/02/2026 9:14

Ramiro Vaca en la celebración de su segundo tanto con el Wydad de Marruecos. Foto: Wydad Red.
Marruecos.

El mediocampista boliviano Ramiro Vaca vivió una noche inolvidable con la camiseta del Wydad AC. Tras marcar su primer gol con el club marroquí, intentó festejar deslizándose sobre sus rodillas, una celebración clásica en el fútbol, pero el césped no le permitió resbalar y terminó cayendo de manera incómoda ante las cámaras.

La imagen generó preocupación inmediata en redes sociales. Algunos usuarios especularon con una posible lesión en la rodilla e incluso afirmaron que el jugador se habría lastimado por la forma en que celebró. Sin embargo, todo quedó en un susto.

Lejos de abandonar el terreno de juego, Vaca continuó disputando el encuentro con normalidad y volvió a aparecer en el marcador. El boliviano anotó el quinto tanto en la contundente victoria 5-0 frente a Dcheira, por la fecha 13 de la Botola Pro.

En total, firmó dos goles directos y participó en otra jugada ofensiva que terminó en el fondo del arco, consolidándose como una de las figuras del compromiso. No hubo parte médico ni reporte de lesión: Ramiro Vaca está en perfectas condiciones y comienza a dejar huella en el fútbol marroquí.

