El entrenador Juan Pablo Vojvoda definió a los convocados para el duelo ante Novorizontino, donde el boliviano y el astro brasileño podrían formar dupla ofensiva.
21/02/2026 17:27
Escuchar esta nota
El técnico Juan Pablo Vojvoda ya tiene todo listo para el compromiso de este domingo por los cuartos de final del Torneo Paulista. La nómina oficial confirma que Miguelito y Neymar lideran la convocatoria para el duelo en condición de visitante frente a Novorizontino.
La principal expectativa gira en torno a la posibilidad de que ambos compartan el ataque desde el inicio o durante el desarrollo del encuentro. La combinación entre la creatividad del brasileño y la movilidad del boliviano genera ilusión en la antesala de un partido decisivo.
Con el plantel definido, Vojvoda apuesta por un equipo competitivo para buscar el pase a semifinales en un escenario exigente. Todas las miradas estarán puestas en la sociedad ofensiva que puedan construir Miguelito y Neymar en un duelo que promete intensidad y espectáculo.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:00
19:00
19:55
21:00
23:30
17:00
18:00
19:00
19:55
21:00
23:30