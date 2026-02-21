El técnico Juan Pablo Vojvoda ya tiene todo listo para el compromiso de este domingo por los cuartos de final del Torneo Paulista. La nómina oficial confirma que Miguelito y Neymar lideran la convocatoria para el duelo en condición de visitante frente a Novorizontino.

La principal expectativa gira en torno a la posibilidad de que ambos compartan el ataque desde el inicio o durante el desarrollo del encuentro. La combinación entre la creatividad del brasileño y la movilidad del boliviano genera ilusión en la antesala de un partido decisivo.

En la lista de convocados figuran Brazao, Diógenes, Joao Pedro, Igor Vinicius, Mike, Vini Lira, Escobar, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Adonis Frías, William Arão, Zé Rafael, Gustavo Henrique, Joao Schmidt, Gabriel Menino, G. Bontempo, Barreal, Rolheiser, Miguelito, Neymar, Rony, Moisés, Robinho Jr., Thaciano y Gabigol.

Con el plantel definido, Vojvoda apuesta por un equipo competitivo para buscar el pase a semifinales en un escenario exigente. Todas las miradas estarán puestas en la sociedad ofensiva que puedan construir Miguelito y Neymar en un duelo que promete intensidad y espectáculo.

