El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a manifestar públicamente su admiración por Cristiano Ronaldo con un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo. A través de un video publicado en TikTok, el mandatario se dirigió directamente al delantero portugués con palabras contundentes:

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos, te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido”.

La declaración generó múltiples interpretaciones. Algunos consideran que se trata de un guiño de cara al próximo Mundial que se disputará en suelo estadounidense, mientras que otros creen que el mensaje apunta a un posible desembarco del atacante en la MLS, en un movimiento que tendría un impacto mediático y deportivo sin precedentes.

El video también incluye un clip generado con inteligencia artificial en el que ambos aparecen jugando al fútbol en tono distendido, un detalle que impulsó aún más la viralización del contenido. La publicación reavivó el debate sobre el futuro del portugués y volvió a mezclar política y deporte en una escena inesperada.

