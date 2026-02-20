Mangala, Soni y Martins apuntan a llegar en plenitud ante Tomayapo en el duelo de vuelta

En Oriente Petrolero hay optimismo de cara al próximo compromiso de local frente a Tomayapo. En entrevista con El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, Ronald Rea aseguró que Mangala, Soni y Martins llegarán en buenas condiciones para el partido y que serán aportes importantes para el equipo en esta etapa de la temporada.

Sobre el estado físico de Marcelo Martins, Rea destacó que el delantero mantiene una condición privilegiada pese a haber estado dos años fuera del ritmo competitivo. Señaló que el “Flecheiro” se ha cuidado y lo ha demostrado físicamente, aunque reconoció que el mayor desafío será recuperar el ritmo futbolístico tras un largo tiempo sin competencia oficial. Considera, sin embargo, que llegará de la mejor manera y que el propio jugador aceptó este reto con un objetivo claro: volver a la Selección.

Rea también analizó la conformación del plantel refinero, al que calificó como bueno pero corto en comparación con otros equipos. Recordó que el año pasado se dio mucha oportunidad a jóvenes que no siempre pudieron aprovechar sus minutos, situación que complicó el rendimiento en momentos clave del torneo.

Por otra parte en Blooming, el gerente deportivo Óscar “el Pony” Araúz manifestó su satisfacción con la plantilla armada para esta temporada. Indicó que el club apostó por un grupo más amplio y con mayor experiencia, buscando evitar los problemas del año pasado, cuando lesiones y sanciones obligaron a utilizar varios juveniles y jugadores sub-23 en partidos exigentes y consecutivos.

Araúz añadió que se trata de un equipo prácticamente nuevo, por lo que el proceso de adaptación y ritmo futbolístico tomará tiempo. Sin embargo, aseguró que tanto el cuerpo técnico como la dirigencia mantienen altas expectativas para cumplir los objetivos trazados en esta gestión.

Mira la programación en Red Uno Play