La FBF sale al paso y desmiente pérdida de puntos para Oriente Petrolero

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) salió al paso de la información que circuló en redes sociales sobre una presunta quita de puntos a Oriente Petrolero y aclaró que el documento difundido es falso y fue adulterado.

Durante la jornada se viralizó un supuesto comunicado en el que se señalaba que el club cruceño iniciaría el torneo 2026 con una sanción de menos tres puntos debido a una deuda impaga con el jugador Hugo Rojas. Sin embargo, desde la FBF negaron que exista una resolución oficial en ese sentido.

Por otro lado, se conoce que el proceso iniciado por el futbolista Hugo Rojas contra Oriente Petrolero continúa su curso normal y que el club aún se encuentra dentro del plazo establecido para cancelar la deuda correspondiente.

Tras la difusión del documento falso, varios medios digitales replicaron la información; no obstante, horas más tarde la FBF desmintió la sanción y pidió no dar crédito a comunicados no oficiales.

Hasta el cierre de esta nota, Oriente Petrolero no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre la situación.

Mira la programación en Red Uno Play