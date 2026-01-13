De Atlético Tucumán al Albiverde: Conozca a Braian Mamani, el nuevo refuerzo de Oriente

Braian Mamani llegó para reforzar a Oriente Petrolero la temporada 2026. El volante por derecha nacido en Argentina e hijo de padres bolivianos llegó la tarde del lunes y se suma al plantel con la expectativa de aportar al rendimiento del equipo refinero.

Tras su llegada, Mamani manifestó a la Red Uno de Bolivia, su satisfacción por vestir la camiseta verdolaga y agradeció la confianza de la dirigencia.

“Muy feliz de sumarme al equipo de Oriente Petrolero. Agradecido con el presidente y los dirigentes por la oportunidad. He visto que la hinchada es muy buena y estoy acá para ayudar, levantar al equipo y ganar partidos”, señaló.

El jugador fue formado en Atlético Tucumán y explicó que su decisión de arribar al fútbol boliviano responde a un objetivo personal y deportivo. Busca continuidad y minutos en cancha para mantenerse en el radar de la selección boliviana, a la que ya representó en categorías juveniles.

Mamani destacó su paso por las selecciones sub-17 y sub-20, asegurando que se encuentra preparado para asumir el desafío.

“Vine para jugar, sumar partidos y aportar al equipo”, remarcó.

Brayan Mamani nació el 21 de agosto de 2006 en San Isidro de Lules, Argentina. Mide 1,72 metros, se desempeña como extremo derecho y registra un gol con la selección boliviana sub-17, anotado ante Perú en el triunfo por 2-1.

