¡Huele a peligro! Oriente corre el riesgo de empezar el torneo con -3 puntos

Oriente Petrolero ya fue notificado por el Tribunal de la Federación Boliviana de Fútbol sobre la amenaza de quitarle 3 puntos en el inicio del Torneo Apertura debido a la deuda impaga con su exjugador Jorge Enrique Flores, que alcanza los 84.500 dólares.

El plazo vence este viernes y, de no realizar el pago, Oriente arrancaría el torneo con menos tres puntos. Además, el club debe resolver demandas en FIFA para poder habilitar a sus nuevos jugadores.

Mientras tanto, el tiempo corre y el cuerpo técnico del español David González pone a punto al equipo para encarar el clásico cruceño, válido por el Torneo de Verano, que se jugará este domingo en el Tahuichi a las 15:00. Como preparación, Oriente ensayó el miércoles su posible once titular en un amistoso contra Guabirá, que terminó en derrota por 3-2.

Para el clásico ante Blooming, los refineros tendrán la baja de su arquero Luis Fernando Cárdenas por lesión; en su lugar estará Alejandro Tórrez, quien retorna luego de militar en The Strongest de La Paz.

