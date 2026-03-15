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Deportes

¡Atención! Conozca la alineación de Bolivia y Trinidad y Tobago para el amistoso de hoy

¡No se lo pierda! Robson, Viscarra y Godoy listos para brillar en el Tahuichi.

Martin Suarez Vargas

15/03/2026 15:27

Arte promocional para el partido amistoso. Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia.

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Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, y Trinidad y Tobago, bajo el mando de Derek King, confirmaron a sus jugadores para el encuentro amistoso. Entre los convocados para el combinado boliviano destacan Robson en la media cancha, Viscarra en el arco y Godoy en la delantera. El partido servirá como preparación para próximas competencias y promete un duelo intenso entre ambas selecciones.

ALINEACIÓN DE BOLIVIA:

Titulares de Bolivia. Foto: la Verde FBF.

ALINEACIÓN DE TRINIDAD Y TOBAGO:

Titulares de Trinidad y Tobago. Foto: Redes sociales.

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