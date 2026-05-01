Desde 1 de junio Gobierno elimina la solicitud de fotocopias en trámites

El viceministro de Coordinación y Modernización del Estado, Julio Linares, anunció la eliminación de la exigencia de fotocopias del carnet de identidad y el certificado de nacimiento para cualquier trámite a partir del 1 de junio. Además, presentó la plataforma “Reporta tu Tranca” para que los ciudadanos puedan denunciar trámites innecesarios y obstáculos burocráticos.

“Ninguna institución del estado, ni del gobierno central, podrá pedir fotocopias del carnet de identidad ni del certificado de nacimiento para realizar cualquier tipo de trámite” sostuvo la autoridad.

Esta medida tiene como objetivo reducir la burocracia y hacer más accesibles los trámites administrativos para los ciudadanos, eliminando una de las prácticas más comunes que dificultan la eficiencia de las gestiones.

Lanzamiento de la plataforma “Reporta tu Tranca”

En su intervención, Linares presentó la nueva plataforma “Reporta tu Tranca”, disponible en reportatutranca.gov.bo, donde los ciudadanos podrán denunciar los trámites innecesarios y obstáculos burocráticos que enfrentan. “Esperamos que la ciudadanía nos ayude a identificar las trancas que existen en los trámites. La plataforma está disponible para todos aquellos que quieran reportar y contribuir a que el Estado sea más eficiente”, dijo el viceministro.

Compromiso con la mejora del sistema burocrático

El gobierno está comprometido en eliminar trámites innecesarios y en agilizar el proceso administrativo. Linares remarcó que el objetivo de esta iniciativa es hacer más eficientes los servicios del Estado, priorizando la transparencia y la accesibilidad para la población. Además, destacó que las reformas irán acompañadas de acciones de fiscalización para garantizar que las instituciones públicas cumplan con las nuevas normativas.

Llamado a la ciudadanía

Linares hizo un llamado a los ciudadanos a que utilicen la plataforma y se conviertan en parte activa del proceso de mejora institucional.

“La ciudadanía tiene un rol clave en este proceso. Los invitamos a que reporten las trancas, porque su colaboración será fundamental para poder hacer los cambios necesarios y hacer que el Estado funcione de manera más ágil y eficaz”, enfatizó.

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