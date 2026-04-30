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Rodrigo Paz brindará un mensaje a la presidencial a las 20:30, vísperas del 1 de mayo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ofrecerá un mensaje presidencial a las 20:30 horas de este jueves 30 de abril, vísperas del Día del Trabajo, como informó oficialmente la Oficina del presidente.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 19:09

Foto: Presidente Rodrigo Paz
La Paz

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ofrecerá un mensaje presidencial a las 20:30 horas de este jueves 30 de abril, vísperas del Día del Trabajo, como informó oficialmente la Oficina del presidente.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tiene programado brindar un mensaje presidencial a las 20:30 horas, de este 30 de abril, vísperas del Día del Trabajo, una fecha clave para los trabajadores del país.

La Oficina del presidente confirmó que el mensaje será emitido a través del canal estatal y sus redes sociales, que se espera que aborde temas de importancia nacional y haga un balance de la situación actual del país, especialmente en relación con los trabajadores y sus demandas sociales.

Expectativa por el mensaje presidencial
Este mensaje llega en un contexto de tensiones sociales, con sectores como la Central Obrera Boliviana (COB) movilizados y pidiendo respuestas concretas del gobierno sobre sus demandas, especialmente el incremento salarial y otros beneficios para los trabajadores del país.

El presidente Rodrigo Paz Pereira ha demostrado su disposición al diálogo y se espera que su discurso busque apaciguar las tensiones y fortalecer el entendimiento entre los sectores laborales y el gobierno.

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