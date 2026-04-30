¿Viajas este 1 de mayo? Toro Toro destaca como opción para el feriado

Con la llegada del feriado del 1 de mayo, el Parque Nacional Toro Toro se presenta como uno de los destinos turísticos más atractivos del país, reconocido por su riqueza paleontológica, formaciones geológicas únicas y cavernas milenarias.

Considerado un verdadero museo natural a cielo abierto, este destino alberga la mayor concentración de huellas de dinosaurios registrada en un solo sitio, con más de 16.600 rastros que permiten a los visitantes caminar literalmente sobre la historia. A esto se suman fósiles de moluscos, reptiles marinos y tortugas prehistóricas, que convierten al lugar en un referente científico y turístico.

Entre sus principales atractivos destacan formaciones como la Ciudad de Itas y El Vergel, además de profundas quebradas y cañones que ofrecen paisajes impresionantes. También sobresale la Caverna de Umajalanta, una de las más extensas del país, con ríos subterráneos y formaciones rocosas que atraen a los amantes de la aventura.

El acceso se realiza principalmente por vía terrestre desde Cochabamba, en un recorrido de entre seis y ocho horas en minibuses o trufis. Se recomienda realizar el circuito con guías autorizados para aprovechar al máximo la experiencia y garantizar la seguridad.

En cuanto a hospedaje, el destino ofrece opciones que van desde alojamientos familiares hasta pequeños hoteles, con precios que oscilan entre los Bs 40 y Bs 400. Además, cuenta con servicios básicos como alimentación, internet, transporte, centros de salud y entidades bancarias.

Toro Toro invita a los visitantes a vivir una experiencia diferente, donde no solo se observa el pasado, sino que se lo recorre paso a paso en uno de los paisajes más fascinantes de Bolivia.

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