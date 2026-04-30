¡Atención a las estafas! AEVivienda aclara que no realiza cobros por la asignación de viviendas

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) emitió un comunicado oficial alertando a la población sobre la circulación de información falsa relacionada con la supuesta venta de departamentos en el condominio “Tamborada”, en la ciudad de Cochabamba.

Según la entidad, personas inescrupulosas estarían solicitando pagos o adelantos de dinero a nombre del proyecto habitacional, utilizando llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y redes sociales como TikTok.

Ante esta situación, la institución fue enfática al aclarar: “AEVivienda no realiza ningún tipo de cobro, adelanto o pago por ningún medio para la asignación o reserva de viviendas”, desmintiendo así cualquier gestión económica vinculada a sus programas.

Asimismo, precisó que los departamentos del condominio “Tamborada” aún no están en oferta ni en proceso de comercialización, por lo que cualquier anuncio en ese sentido es completamente falso y constituye un intento de estafa.

“La población no debe dejarse sorprender por este tipo de hechos”, advierte el comunicado, instando a denunciar inmediatamente cualquier irregularidad a través de los canales oficiales.

La entidad también recordó que ninguna persona está autorizada a solicitar dinero o exigir favores a nombre de la institución, reiterando su compromiso con la transparencia y la protección de las familias bolivianas.

Finalmente, AEVivienda puso a disposición la línea gratuita 800 10 0373 y sus plataformas oficiales para recibir denuncias, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada por la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play