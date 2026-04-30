$us 800 millones para Bolivia: BID respalda proyectos sociales e infraestructura

El vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jordan Schwartz, anunció la aprobación de un paquete de financiamiento de $us 800 millones destinado a Bolivia, enfocado en áreas como protección social, salud, educación e infraestructura vial.

Durante el anuncio, la autoridad del organismo internacional destacó el respaldo a las políticas que impulsa el país.

“Estamos acá con un paquete aprobado por nuestro directorio para apoyar en protección social y salud, como un primer paso”, señaló, al subrayar que el apoyo podría ampliarse en el futuro.

El financiamiento contempla recursos para programas sociales dirigidos a sectores vulnerables, incluyendo adultos mayores, mujeres y niños, además de inversiones en hospitales, unidades educativas y la reconstrucción de carreteras afectadas por las lluvias.

Desde el Gobierno se valoró el respaldo del BID, destacando que este tipo de apoyo refleja la confianza de organismos internacionales en el desarrollo del país. Asimismo, se enfatizó que los recursos permitirán ejecutar obras prioritarias y mejorar las condiciones de vida de la población.

“Hay recursos para reconstruir carreteras, hacer hospitales y colegios, entre otras obras”, indicó el presidente Rodrigo Paz, al resaltar el alcance del paquete económico.

El anuncio se da en un contexto en el que Bolivia busca fortalecer su inversión social y reactivar proyectos de infraestructura, en medio de desafíos económicos y climáticos que han impactado distintas regiones.

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