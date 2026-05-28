¿Pensando en cambiar dólares? Así cotiza el paralelo y el referencial este jueves por la tarde

El dólar paralelo continúa cotizándose en niveles elevados la tarde de este jueves 28 de mayo en Bolivia, se mantiene cerca de los Bs 10 y reflejando la persistente presión en el mercado cambiario debido a la limitada oferta de divisas frente a una alta demanda.

De acuerdo con plataformas especializadas que realizan seguimiento diario al comportamiento de la moneda estadounidense, durante la jornada se registraron leves variaciones, aunque sin señales de una reducción significativa respecto a días anteriores.

En el mercado paralelo, el dólar se cotizó en Bs 9,97 para la compra y Bs 9,96 para la venta. Durante las primeras horas de la mañana, la divisa alcanzaba valores de Bs 9,99 para la compra y Bs 9,94 para la venta, evidenciando ajustes mínimos con el transcurso de la jornada.

Por su parte, el denominado dólar “blue” también presentó ligeros movimientos, ubicándose en Bs 10,01 para la compra y Bs 9,99 para la venta, manteniéndose dentro de un rango similar al del mercado paralelo.

En contraste, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia (BCB) permaneció estable. La entidad reportó una cotización de Bs 9,93 para la compra y Bs 10,14 para la venta, cifras que sirven principalmente como referencia para operaciones internacionales.

Las cotizaciones reflejan un mercado cambiario que continúa ajustándose en un contexto marcado por la escasez de dólares y la sostenida demanda de ciudadanos, comerciantes y sectores productivos que requieren moneda extranjera para distintas transacciones.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,97

Venta: Bs 9,96

Dólar blue

Compra: Bs 10,01

Venta: Bs 9,99

Tipo de cambio referencial del BCB

Compra: Bs 9,93

Venta: Bs 10,14

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