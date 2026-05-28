La Policía identificó al presunto autor de los disparos que dejaron como saldo una persona fallecida y otra herida la madrugada de este jueves en la localidad de Los Negros en el departamento de Santa Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 3:50 durante un festejo por el Día de la Madre que se realizaba en la cancha Monumental de esa población, donde varias personas consumían bebidas alcohólicas.

El coronel Martín Guzmán, comandante de la Policía Rural y Fronteriza, informó al portal Radio Acer que todo se inició tras una discusión de pareja.

“Una pareja discute y, por información que nosotros tenemos, el esposo se retira y al momento vuelve con un arma de fuego y empieza a disparar contra los dos acompañantes con los que estaba la esposa”, señaló la autoridad policial.

Producto de los disparos, una de las víctimas perdió la vida cuando era trasladada al hospital de Los Negros, mientras que la segunda persona resultó herida por impacto de bala, aunque se encuentra estable y fuera de peligro.

Tras conocer el caso, efectivos policiales llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y recolectar indicios sobre lo ocurrido.

El coronel Guzmán indicó que el presunto autor fue identificado como Franz Q.C., de 35 años, ciudadano venezolano nacido en Tigres.

“Inmediatamente se ha pasado los datos, tenemos la fotografía del autor y se la ha distribuido para que la Policía Boliviana lo capture”, afirmó.

La Policía continúa con los operativos para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

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