Cordón Ecológico: Delincuentes se hacen pasar por clientes y roban celulares

Una alarmante modalidad delictiva mantiene en vilo a los trabajadores de entregas a domicilio en las inmediaciones del Cordón Ecológico en la capital cruceña, donde delincuentes usan las plataformas digitales para cometer asaltos. Los delincuentes solicitan servicios a través de aplicaciones móviles para emboscar a los repartidores y despojarlos de sus pertenencias, especialmente de sus teléfonos celulares, una vez que llegan al punto indicado.

Un sector desprotegido tras el ocaso

La vulnerabilidad de la zona se intensifica drásticamente al caer la noche, consolidando un escenario de aislamiento donde los residentes denuncian una alarmante falta de control policial.

"Hasta hacen pedidos del frente del Cordón Ecológico, como cualquier persona y luego le roban; a partir de las 20:00 nadie circula por aquí, porque uno corre el riesgo de que le roben y nadie quiere arriesgarse", manifestó con preocupación un vecino del lugar.

El vecindario vincula directamente este incremento de la actividad criminal con el retiro de las fuerzas del orden que custodiaban el perímetro de forma continua hasta hace unos meses. "Antes de hacer la construcción que están haciendo aquí deberían brindar seguridad primero; hace 3 meses atrás había patrullas, hacían relevo cada 12 horas, pero ahora que ya no están, esto sucede todos los días", sentenció el vecino afectado.

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